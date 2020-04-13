12 апреля во Владимирской области пять раз поджигали траву

13 Апр 2020 2020-04-13T12:58:14+03:00

Всего с начала года потушено уже 420 таких ландшафтных пожаров

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За минувшие сутки во Владимирской области произошло 5 загораний сухой травы. Всего с начала года потушено уже 420 таких ландшафтных пожаров. Жертв и пострадавших удалось избежать. Между тем, огонь с полей неоднократно создавал угрозу населённым пунктам и уничтожил несколько домов.

На данный момент площадь, пройденная огнём, составляет 16799055 квадратных метров.

Напоминаем, что с 10 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, в том числе и на дачах. За несоблюдение правил грозит штраф: на частных лиц - от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

В этом году составлено 594 административных протокола по фактам сжигания сухой травы и мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU