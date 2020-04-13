Во Владимирской области от коронавируса умерли еще два человека

13 Апр 2020 2020-04-13T12:40:10+03:00

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11 апреля в Петушках от нового коронавируса скончались две женщины – восьмидесяти и пятидесяти пяти лет. До этого от коронавируса умер 27 марта сорокавосьмилетний житель Коврова. Сейчас врачи стараются спасти пятидесятидевятилетнюю жительницу Петушков. Женщина, работавшая врачом в Москве, обратилась в местную поликлинику, ей поставили диагноз «бронхит», потом положили в больницу с пневмонией. Сейчас женщина, у которой подтвердили коронавирус и состояние которой медики оценивают как тяжелое, переведена на лечение в один из медицинских центров Москвы. Также в Муроме в инфекционной больнице скончалась семидесятичетырехлетняя женщина. Ее первый тест на коронавирус оказался положительным, но у местной жительницы было еще несколько тяжелых заболеваний, поэтому точную причину смерти назовут только после исследований. Напомним, всего на сегодняшний день в регионе. По данным областной администрации, 71 пациент с коронавирусом и еще тридцать – с условно положительным диагнозом ,который еще необходимо подтвердить в федеральной лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU