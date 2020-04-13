2020-04-13T11:29:57+03:00
Общество

Владимирец не хотел проходить исполнительные работы и спрятался в тумбочке

Его нашли сотрудники УФСИН
Ирина Мальцева
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Владимирцу, осужденному за кражу, назначили альтернативное наказание – полгода исправительных работ. Но мужчина не спешил потрудиться на благо государства и скрывался. Сотрудники отделения розыска УФСИН России по Владимирской области установили, что он прячется в частном доме одного из районных поселков, где проживают его родители. Однако когда оперативники нагрянули к нему домой с проверкой, дверь открыли родители, которые рассказали, что их сын отправился в Москву на заработки. Они разрешили осмотреть дом приехавшим сотрудникам УФСИН и, хотя на первый взгляд казалось, что там только родители, пропавший горожанин нашелся. Оказалось, он прятался в тумбочке: у нее отсутствовала задняя стенка, и он без проблем забирался туда. Скрывавшегося парня доставили в полицию, а позднее суд изменил ему наказание. Теперь молодому человеку придется отбыть реальный срок. А всего за первый квартал этого года сотрудники УФСИН России по Владимирской области отыскали 48 осужденных, которые не спешили пройти исправительные работы ,отмечаться, как положено, или прибыть в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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