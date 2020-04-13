2020-04-13T11:18:39+03:00
Общество

Выплата 5000 рублей семьям с детьми во Владимирской области будет оформлена удаленно

Обратиться за ней можно в течение полугода
Вероника ПАНИНА
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Владимирское отделение Пенсионного фонда России начинает принимать заявление на оформление выплаты семьям с детьми до трех лет. Напомним, выплата в размере 5000 рублей положена всем семьям, которые получают право на материнский капитал до 1 июля текущего года (за второго и последующих детей или за первого ребенка, родившегося в 2020 году). Выплата будет начисляться за три месяца - апрель, май, июнь - всем семьям без учета дохода, в том числе тем, где материнский капитал уже потрачен. Вычитаться эти пособия из материнского капитала не будут.

Отделение Пенсионного фонда Владимирской области разъясняет, что обратиться за дополнительной выплатой семья может в течение 6 месяцев, до 1 октября. Деньги будут выплачены за все три месяца или за тот период, когда семья имела право на выплаты. Например, если ребенку 3 года исполняется в мае, то выплата положена только за апрель и май. Если ребенок родился в мае - выплата положена за май и июнь.

Важно! Никуда ходить для оформления выплаты не надо. Все можно сделать удаленно, причем с минимумом документов. Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или Госуслуг. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в территориальных Управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда, но попасть туда можно только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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