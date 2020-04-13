Муромлянин нашел карту и купил удочки

13 Апр 2020 2020-04-13T10:41:39+03:00

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Сорокасемилетняя жительница Мурома потеряла банковскую карту, но блокировать ее сразу не стала. А на следующий день обнаружила, что на телефон ей приходят сообщения о списанных с карты средствах. После этого горожанка обратилась в полицию. Как оказалось, с чужой картой по магазинам гулял пятидесятитрехлетний муромлянин. Он нашел ее на улице, решил оставить ее себе и, пользуясь бесконтактной технологией оплаты, несколько раз оплачивал покупки, в том числе приобрел две удочки. А когда карту заблокировали – просто выбросил ее. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU