В Муроме вандалы разгромили парк

13 Апр 2020 2020-04-13T10:31:43+03:00

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Начало апреля выдалось в Муроме богатым на происшествия. Муромский парк «50-летия советской власти, недавно обновленный и открытый после реконструкции, стал жертвой горожан. Неизвестные вновь буквально с корнем выдрали скамейки и урны, разломали сиденья. Пока злоумышлеников не нашли. Кстати, парк не в первый раз традает от набегов вандалов: в прошлом году там также выворотили лавочки и урны, а позднее похитили посаженные цветы. Пострадала в городе на Оке и хоккейная коробка, поставленная осенью прошлого года и расположенная рядом с крытым катком «Кристалл». Неизвестные срезали часть болтов по периметру катка, от чего ограждение искривилось и просело. Руководство спорткомплекса подало заявление в полицию, но просит откликнуться всех, кто стал свидетелем случившегося. Кстати, посетили злоумышленники и тренажерную площадку стадиона «Авангард». В результате один из тренажеров лишился обрезиненных дисков, весящих в общей сложности сорок килограмм

ИСТОЧНИК KP.RU