Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области за сутки увеличилось на 13
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области по данным Роспотребнадзора на утро 13 апреля составляет 84 человека. За прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 13. Новые заболевшие появились:
3 в Коврове,
3 в Юрьев-Польском,
2 во Владимире,
1 в Гусь-Хрустальном,
1 в Кольчугино,
1 в Муроме,
1 в Судогде,
1 в Собинке.
Карта заболеваемости во Владимирской области на утро 13 апреля выглядит так: 6 сл в г. Владимире, 16 сл. в г. Петушки, 16 сл. в г. Коврове, 17 сл. о.Муром, 3 сл. в Александрове, 8 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Кольчугино, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогоде, 2 сл. в Собинке, 1 сл. в Радужном.
Количество погибших от коронавирусной инфекции не увеличивается - по-прежнему в статистике смертности 1 мужчина из Коврова. И, по данным на 13 апреля, есть первый выздоровевший от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU