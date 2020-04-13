Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области за сутки увеличилось на 13

13 Апр 2020 2020-04-13T10:29:56+03:00

В том числе - два новых случая во Владимире

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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области по данным Роспотребнадзора на утро 13 апреля составляет 84 человека. За прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 13. Новые заболевшие появились:

3 в Коврове,

3 в Юрьев-Польском,

2 во Владимире,

1 в Гусь-Хрустальном,

1 в Кольчугино,

1 в Муроме,

1 в Судогде,

1 в Собинке.

Карта заболеваемости во Владимирской области на утро 13 апреля выглядит так: 6 сл в г. Владимире, 16 сл. в г. Петушки, 16 сл. в г. Коврове, 17 сл. о.Муром, 3 сл. в Александрове, 8 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Кольчугино, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогоде, 2 сл. в Собинке, 1 сл. в Радужном.

Количество погибших от коронавирусной инфекции не увеличивается - по-прежнему в статистике смертности 1 мужчина из Коврова. И, по данным на 13 апреля, есть первый выздоровевший от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU