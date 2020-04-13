2020-04-13T09:56:35+03:00
Общество

Удаленная работа во Владимире предлагается программистам, администраторам и специалистам по продажам

На одну вакансию приходится четыре резюме
Вероника ПАНИНА
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Количество запросов по поиску удаленно работы во Владимирской области в марте 2020 года по сравнению с февралем выросло в 4 раза. Такие данные приводит портал по поиску работы HH.RU. При этом специалисты сервиса утверждают, что пока падения количества вакансий во Владимирской области не наблюдается - наоборот, их открыто на 3% больше, чем в том же периоде в прошлом году. Правда, растет и число соискателей - количество резюме выросло на 11%. На одно рабочее место приходится 4 резбме (это немного, считается, что до 6 резюме на вакансию - это стабильная ситуация на рынке труда).

Количество вакансий на удаленке также выросло, хотя не так сильно, как число соискателей - в три раза. Чаще всего удаленную работу предлагают по направлениям «Административный персонал» (36%), «Продажи» (26%), «ИТ, телеком» (25%), «Начало карьеры» (19%).

Средняя предлагаемая зарплата в марте 2020 года составила почти 32 тысячи рублей. В апреле ситуация станет хуже - многие компании заморозили найм персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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