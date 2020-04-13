2020-04-13T09:41:39+03:00
Общество

На поддержку владимирских сельхозпроизводителей в первом квартале ушла уже половина годового лимита

Всего селянам выплатили более 610 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
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Владимирским сельхозпроизводителям сейчас нелегко. Посевную никто не отменял, а тут и цены выросли на технику, и коронавирусом всех пугают. Областные власти еще в марте обещали поддержку селянам. И цифры подтверждают их слова.

За один первый квартал сельхозпроизводителям региона перечислено 610,9 млн рублей (43,8 процента годового лимита). Всего в 2020 году на поддержку сельского хозяйства во Владимирской области предусмотрено 1,5 млрд рублей. Еще один момент - в полном объёме (100 процентов годового лимита) предоставлены субсидии по стимулированию сферы растениеводства и мяса. В апреле сельхозпроизводители получили субсидии на повышения продуктивности в молочном скотоводстве на сумму 96,1 млн рублей. И до конца месяца им выплатят ещё 146,9 млн рублей. Сюда входит и поддержка племенного производства, и помощь с выплатой кредитов.

Теперь возникает вопрос, как поддерживать село, когда все полтора миллиарда закончатся. А такими темпами деньги уйдут раньше окончания 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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