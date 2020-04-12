Во Владимире закрыли рынок на Чайковского за грубые нарушения санитарных норм
Продавцы работали с явными симптомами ОРВИ
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Региональный Роспотребнадзора провел рейд на рынке на Чайковского. Сотрудники ведомства выявили грубые нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Так, некоторые продавцы на рынке работали с ярко выраженными симптомы ОРВИ.
Рынок закрыли до решения суда, заседание состоится 13 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU