Владимирский суд рассмотрит дела о нарушении гражданами режима самоизоляции
Горожанам грозят штрафы до 40 тысяч рублей
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Ленинский районный суд города Владимира поступили поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении жителей города Владимира, которые нарушили режим самоизоляции, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Речь о владимирцах, вернувшихся из заграницы.
Как следует из одного из протоколов, который рассмотрит суд, горожанка, возвратившись из Мексики, в нарушение установленного карантина, сходила в магазин, это заметили соседи. Они же сообщили о факте в полицию.
Санкции статьи предусматривают штраф до 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU