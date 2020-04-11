Во Владимире будут судить людей, нарушающих карантин

11 Апр 2020 2020-04-11T13:34:35+03:00

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В Ленинский районный суд города Владимира поступило несколько протоколов об административных правонарушениях, составленных на жителей, нарушавших карантин. В частности, одна из жительниц города, как сообщает пресс-служба суда, вернулась из Мексики, но в нарушение карантина, ходила в магазин. Об этом в полицию доложили бдительные соседи.

Также отметим, что судить будут и владельцев рынка на улице Чайковского, продавцы которого работали с явными признаками ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU