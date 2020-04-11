Во Владимире будут судить людей, нарушающих карантин
Несколько протоколов поступило в Ленинский районный суд
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В Ленинский районный суд города Владимира поступило несколько протоколов об административных правонарушениях, составленных на жителей, нарушавших карантин. В частности, одна из жительниц города, как сообщает пресс-служба суда, вернулась из Мексики, но в нарушение карантина, ходила в магазин. Об этом в полицию доложили бдительные соседи.
Также отметим, что судить будут и владельцев рынка на улице Чайковского, продавцы которого работали с явными признаками ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU