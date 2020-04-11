2020-04-11T13:09:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе зафиксировано 48 случаев заболевания
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о шести новых случаях заражения коронавирусом. По данным на 10.00 11 апреля новые больные зарегистрированы в Судогде (один человек), Юрьев-Польском (два человека), Гусь-Хрустальном (один человек) и Муроме (два человека).

Таким образом, во Владимирской области с начала введения режима самоизоляции зафиксировано 48 случаев заболевания. Больше всего больных в Муроме (13 человек) и Коврове (10 человек). Меньше всего больных в Собинке и Радужном – по одному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24