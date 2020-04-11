Во Владимирской области зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

11 Апр 2020 2020-04-11T13:09:41+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о шести новых случаях заражения коронавирусом. По данным на 10.00 11 апреля новые больные зарегистрированы в Судогде (один человек), Юрьев-Польском (два человека), Гусь-Хрустальном (один человек) и Муроме (два человека).

Таким образом, во Владимирской области с начала введения режима самоизоляции зафиксировано 48 случаев заболевания. Больше всего больных в Муроме (13 человек) и Коврове (10 человек). Меньше всего больных в Собинке и Радужном – по одному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU