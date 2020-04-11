Во Владимире в ограниченном режиме отрылся первый торговый центр
В нем работают только несколько секций
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С 9 апреля впервые после введения режима самоизоляции открылся первый торговый центр. В ограниченном режиме начал работу «Мегаторг». Двери ТЦ будут открыты с 10.00 до 20.00.
В торговом центре на улице Тракторной будут работать несколько ресторанов на вынос, а также в режиме доставки продолжат работу магазины крупных федеральных сетей.
Более подробную информацию о режиме работы ТЦ можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU