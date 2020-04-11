Во Владимире в ограниченном режиме отрылся первый торговый центр

11 Апр 2020 2020-04-11T12:40:58+03:00

В нем работают только несколько секций

Изменить размер текста: A A

С 9 апреля впервые после введения режима самоизоляции открылся первый торговый центр. В ограниченном режиме начал работу «Мегаторг». Двери ТЦ будут открыты с 10.00 до 20.00.

В торговом центре на улице Тракторной будут работать несколько ресторанов на вынос, а также в режиме доставки продолжат работу магазины крупных федеральных сетей.

Более подробную информацию о режиме работы ТЦ можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU