2020-04-11T12:40:58+03:00
Общество

Во Владимире в ограниченном режиме отрылся первый торговый центр

В нем работают только несколько секций
Артём Черепанов
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С 9 апреля впервые после введения режима самоизоляции открылся первый торговый центр. В ограниченном режиме начал работу «Мегаторг». Двери ТЦ будут открыты с 10.00 до 20.00.

В торговом центре на улице Тракторной будут работать несколько ресторанов на вынос, а также в режиме доставки продолжат работу магазины крупных федеральных сетей.

Более подробную информацию о режиме работы ТЦ можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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