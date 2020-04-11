Во Владимирской области разрешили работу автосалонов с российскими машинами
Также запустили обрабатывающие производства
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10 апреля губернатор Владимирской области внес очередные изменения в указ № 77, где содержится список предприятий, которым разрешено работать в условиях режима самоизоляции. Теперь разрешили работу автосалонов, продающих новые российские машины. Кроме того, открылись обрабатывающие производства.
Отметим, ранее губернатор запретил работу реставрационных фирм и предприятий, оказывающих бытовые услуги. А фирмам, торгующим стройматериалами, разрешили работать удаленно.
ИСТОЧНИК KP.RU