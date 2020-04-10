Посещение кладбищ на Пасху во Владимирской области запретили

10 Апр 2020 2020-04-10T21:28:19+03:00

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Во Владимирской области запретили посещение кладбищ. Это стало особенно актуальным в канун Вербного воскресенья (12 апреля) и православной Пасхи (19 апреля). Традиционно жители Владимирской области именно в эти дни массово посещают кладбища, чтобы помянуть ушедших от нас родных и близких. Традиция соблюдается из года в год, хотя священники так же ежегодно предупреждают, что посещение кладбищ на Пасху не только не обязательно, но и нежелательно и противоречит канонам, для этого есть родительские субботы.

Однако в этом году массовое посещение кладбищ может стать не только неверным с точки зрения церковных канонов поступком, но и просто опасным. Во Владимирской области - угроза эпидемии коронавируса, каждый день появляются новые зараженные, иногда - десятки. Чтобы избежать массовых контактов людей во время посещения кладбищ, губернатор Владимир Сипягин внес изменения в Указ № 38 «О введении режима повышенной готовности», прямо запрещающие пребывание на кладбище, за исключением обращения за предоставлением услуг по погребению и участия в погребении. Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности в регионе.

Соответственно, никаких специальных автобусов до кладбищ, какие пускали в прошлые годы, в этом году не будет. А за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф до 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU