2020-04-10T21:28:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Посещение кладбищ на Пасху во Владимирской области запретили

Запрет продлится в течение всего периода самоизоляции
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области запретили посещение кладбищ. Это стало особенно актуальным в канун Вербного воскресенья (12 апреля) и православной Пасхи (19 апреля). Традиционно жители Владимирской области именно в эти дни массово посещают кладбища, чтобы помянуть ушедших от нас родных и близких. Традиция соблюдается из года в год, хотя священники так же ежегодно предупреждают, что посещение кладбищ на Пасху не только не обязательно, но и нежелательно и противоречит канонам, для этого есть родительские субботы.

Однако в этом году массовое посещение кладбищ может стать не только неверным с точки зрения церковных канонов поступком, но и просто опасным. Во Владимирской области - угроза эпидемии коронавируса, каждый день появляются новые зараженные, иногда - десятки. Чтобы избежать массовых контактов людей во время посещения кладбищ, губернатор Владимир Сипягин внес изменения в Указ № 38 «О введении режима повышенной готовности», прямо запрещающие пребывание на кладбище, за исключением обращения за предоставлением услуг по погребению и участия в погребении. Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности в регионе.

Соответственно, никаких специальных автобусов до кладбищ, какие пускали в прошлые годы, в этом году не будет. А за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф до 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посещение кладбищ на Пасху во Владимирской области запретили
Владимирца лишили свободы на 4 года за продажу наркотиков
Владимирская область страдает от бешеных животных
В Александрове пьяный парень катался с девушкой и попал в ДТП - девушка погибла, а он спрятал ее тело в лесу
Владимирского наркомана лишили водительских прав
Во Владимире возобновил работу торговый центр "Мегаторг"
В школьной столовой города Радужный нарушали санитарное законодательство
Главу поселения под Киржачом оштрафовали за не общение с жителями
Владимирец получил реальный срок за торговлю наркотиками
Пенсионер из Энергетика расправился со своими знакомыми
В Ковровском районе на месте пожара нашли тело мужчины
Во Владимирской области 35% пожаров составляют палы травы
По Владимиру начал ездить литературный автобус
В муромской деревне Орлово вандалы осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны
Студенты ВлГУ стали призерами олимпиады "Я -профессионал"
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink
Во Владимирской области из-за коронавируса две больницы закрыты на карантин
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Во Владимире водителю такси подкинули чужой телефон, а он с помощью него снял деньги с карты владельца
Жители Владимирской области выбирают онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
Коронавирус во Владимирской области: уже три случая заражения медиков
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 10 апреля 2020: четыре новых заболевших
На пожаре в Камешковском районе нашли тела мужчины и женщины
Более чем 47 тысячам семей Владимирской области продлят сроки предоставления жилищной субсидии
Во Владимирской области медработники, имеющие риск заразиться коронавирусом, будут каждую неделю сдавать анализы