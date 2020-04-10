Владимирца лишили свободы на 4 года за продажу наркотиков

10 Апр 2020 2020-04-10T17:52:14+03:00

Молодой человек уже был судим за такое же преступление

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В 2019 году безработный 25-летний молодой человек, который употреблял наркотики, решил заняться сбытом. В апреле к нему в рамках оперативно-розыскных мероприятий обратился мужчина под предлогом покупки наркотиков.

25-летний сбытчик пришел к назначенному месту и продал мужчине товар. В этот же день подготовленный мужчина отдал наркотик полицейским.

Сначала сбытчик во всем признался, но в суде стал менять показания, отрицая продажу наркотиков. Но доказательств было слишком много.

Суд лишил владимирца свободы на 4 года. Поскольку осужденный ранее был судим за аналогичные преступления, отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU