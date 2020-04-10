Владимирца лишили свободы на 4 года за продажу наркотиков
В 2019 году безработный 25-летний молодой человек, который употреблял наркотики, решил заняться сбытом. В апреле к нему в рамках оперативно-розыскных мероприятий обратился мужчина под предлогом покупки наркотиков.
25-летний сбытчик пришел к назначенному месту и продал мужчине товар. В этот же день подготовленный мужчина отдал наркотик полицейским.
Сначала сбытчик во всем признался, но в суде стал менять показания, отрицая продажу наркотиков. Но доказательств было слишком много.
Суд лишил владимирца свободы на 4 года. Поскольку осужденный ранее был судим за аналогичные преступления, отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU