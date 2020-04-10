Владимирская область страдает от бешеных животных

10 Апр 2020 2020-04-10T17:35:15+03:00

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На начало апреля в регионе девятнадцать животных заболели бешенством, среди них восемь домашних питомцев – семь собак и одна кошка. Большинство домашних любимцев заразилось., пообщавшись с дикими зверями. Сейчас неблагополучными по бешенству 9 пунктов: деревня Пески и 5 квартал урочища Зари Паустовского участкового лесничества; в Вязниковском районе, деревня Волковойно и поселок Новки в Камешковском районе, улица Карла Либкнехта в самом Камешково, деревни Дмитриево, Зубцово, Нерехта и II квартал Клязьмо-Городецкого участкового лесничества в Ковровском районе, улица Западная в Меленках и 96 квартал Леховского лесничества в Меленковском районе. Также бешеные животные недавно встречались в деревнях и селах Селивановского, Собинского, Суздальского и Муромскомго районов. Неблагобполучной по бешенству признана и улица Комиссарова во Владимире – там не так давно горожане встретили бешеную лису, напавшую на гулявшего с собакой мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU