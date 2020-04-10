2020-04-10T17:21:21+03:00
Происшествия

В Александрове пьяный парень катался с девушкой и попал в ДТП - девушка погибла, а он спрятал ее тело в лесу

Позже он написал явку с повинной и во всем сознался
Алексей СУХОВ
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В начале апреля в лесу около Александрова нашли тело 22-летней девушки. К тому моменту ее искали уже несколько дней. Естественно возник вопрос, что случилось. Следком начал доследственную проверку.

В итоге, по данным следкома виновным в смерти девушки оказался ее приятель. К нему та поехала 28 марта. Она вызвала такси и поехала к нему на дачу. А потом перестала выходить на связь. Перепуганная бабушка 30 марта обратилась в полицию. Следователи проверили несколько ниточек. Так, выяснилось, что таксист довез девушку до СНТ. Уже ночью 29 марта девушка вместе с приятелем решили покататься. Парень был в подпитии, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась. А девушка вылетела через лобовое стекло из машины и умерла. Парень понял, что "попал", и решил спрятать тело. Он унес ее в лес на 350 метров от места ДТП, забросал тело ветками и убежал.

Позднее он все-таки сознался и написал явку с повинной. Сейчас Следственный комитет передал все материалы в полицию. Следствие будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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