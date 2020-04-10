2020-04-10T17:02:41+03:00
Общество

Владимирского наркомана лишили водительских прав

На учет к наркологу он попал в прошлом году
Ирина Мальцева
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Житель Владимира получил водительское удостоверение в конце июня 2015 года. В прошлом году мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов в связи с употреблением наркотических веществ, и с этого времени получил диагноз «синдром зависимости от наркотических средств». Однако водительских прав и возможности ездить на машине его не лишили. Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд, чтобы лишить его водительского удостоверения, ведь управление автомобилем человеком, имеющим подобные медицинские противопоказания, несет прямую угрозу жизни и здоровью жителей. Суд согласился с доводами прокуратуры и прекратил действие водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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