Во Владимире возобновил работу торговый центр "Мегаторг"

10 Апр 2020 2020-04-10T16:53:14+03:00

Изменить размер текста: A A

С 9 апреля торговый центр "Мегаторг" во Владимире снова открыл свои двери. Однако внутри ТЦ большая часть секций по-прежнему закрыта, работают только часть отделов, преимущественно на выдачу заказов.

Новый режим работы "Мегаторга" - с 10.00 до 20.00.

Работают отделы:

На выдачу заказов - М.ВИДЕО и СПОРТМАСТЕР. На доставку - БУРГЕР КИНГ, the Istore. Полностью открыты магазины YOTA, TELE2, СВЯЗНОЙ, МТС, ДОЧКИ-СЫНОЧКИ, ОПТИКСТАЙЛ. Руководство торгового центра напоминает, что выходить из дома можно только за самым необходимым. Во время режима самоизоляции предпочтительно оставаться дома. Большинство отделов, работающих в "Мегаторге", перешли на онлайн-заказы и доставку в постоматы.

ИСТОЧНИК KP.RU