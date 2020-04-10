2020-04-10T16:33:01+03:00
Общество

В школьной столовой города Радужный нарушали санитарное законодательство

И незаконно завышали цены
Ирина Мальцева
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В средней общеобразовательной школе № 2 города Радужный детей кормили едой, приготовленной МУП кафе «Радужное». Как показала прокурорская проверка, в кафе готовые блюда реализовывались при отсутствии холодильного оборудования и были расфасованы в пластиковую одноразовую тару, не подлежащую нагреванию. Кроме того, стоимость готовых блюд формировалась с превышением предельной наценки, установленной на территории Владимирской области. После вмешательства прокуратуры кафе прекратило работать в школе. Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и завышение регулируемых государством цен на продукцию руководитель кафе и само юридическое лицо заплатили административный штраф. В общей сложности они отдали 85 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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