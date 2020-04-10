Главу поселения под Киржачом оштрафовали за не общение с жителями

10 Апр 2020 2020-04-10T16:19:02+03:00

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Нарушение обнаружила прокуратура Киржачского района. В конце декабре прошлого года в администрацию поступило заявление местной жительницы по вопросу ремонта дороги деревне Ефремово. Но ответ на него направлен после того, как тридцать дней, положенных по закону прошли. Из-за этого прокуратурой района главе администрации сельского поселения внесено представление, по результатам его рассмотрения одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении главы администрации сельского поселения Кипревское возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений. Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU