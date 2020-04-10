Владимирец получил реальный срок за торговлю наркотиками

10 Апр 2020 2020-04-10T16:05:29+03:00

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Двадцапятилетний житель областной столицы, сам употреблявший наркотики, решил зарабатывать, продавая отраву, поскольку другой постоянной работы у него не было. В апреле прошлого года к нему обратился горожанин, действующий в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Контрольная закупка», и попросил продать дозу. Молодой человек согласился и, встретившись с клиентов у театра «Разгуляй», отдал ему наркотик. В тот же день наркотик покупатель передал в полицию. На предварительном следствии обвиняемый признал вину, в суде кардинально изменил показания, утверждая, что невиновен. Тем не менее суд признал его виновным в незаконном сбыте наркотических средств и, учитывая, что парень раньше не раз был судим за аналогичные преступления, отправил в колонию строго режима на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU