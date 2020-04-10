2020-04-10T15:09:13+03:00
Происшествия

Пенсионер из Энергетика расправился со своими знакомыми

Одной из жертв 74-летнего мужчины стала жившая с ним дама
Ирина Мальцева
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Конфликт, закончившийся резней, случился вечером 10 мая прошлого года во владимирском микрорайоне Энергетик, где около местного магазина пенсионер выпивал со своими знакомыми – тридцатилетним мужчиной и сорокаоднолетней местной жительницей. Женщина, работавшая дояркой, познакомилась с пожилым мужчиной на ферме и последнее время жила у него в квартире. Во время вечерних посиделок между мужчинами вспыхнула ссора, причем причин ее так и не выяснили. Более молодой товарищ подрался со старшим другом, а тот, затаив обиду, сбегал домой за ножом. И вернувшись, чтобы отомстить за потасовку, внезапно несколько раз ударил ножом знакомого. Жившая с ним дама стала возмущаться и в ответ престарелый кавалер пырнул ножом и ее. Женщина умерла на месте, ее маленький сын сейчас живет у близких родственников, ставших его опекунами. Раненный тридцатилетний владимирец скончался на следующий день в больнице. Судебная психитарическая экспертиза признала пенсионера, обвиненного в двойном убийстве, невменяемым. Сейчас его ждет суд, который должен направить пожилого владимирца на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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