2020-04-10T13:50:10+03:00
Происшествия

Во Владимирской области 35% пожаров составляют палы травы

В условиях режима запрещается разведение костров
Валерия ПРОНИНА
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С 10 апреля во Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор Владимир Сипягин в связи с увеличением количества пожаров в населенных пунктах, а также с прогнозируемым повышением класса пожарной опасности в лесах.

По данным МЧС, палы сухой травы составляют 35% пожаров от общего количества. Поэтому установление пожароопасного режима стало необходимостью. В условиях режима запрещается разведение костров даже в садах и огородах, что уже говорить о кострах в лесах. Приготовление шашлыков на мангале, сжигание травы и мусора также запрещено.

Тем, кто нарушит правила, выпишут штраф, причем, увеличенный.

Граждане заплатят от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица - от 15 до 30 тысяч, юридические - от 200 до 400 тысяч.

Особый противопожарный режим будет действовать на территории Владимирской области до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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