По Владимиру начал ездить литературный автобус

10 Апр 2020 2020-04-10T13:49:31+03:00

Его можно увидеть на маршруте №22

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С 10 апреля в течение месяца по областному центру будет ездить литературный автобус. Он будет курсировать по маршруту №22.

Инициатива принадлежит Союзу краеведов Владимирской области и Владимирской областной научной библиотеке. Выход тематичесого автобуса приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проходит в рамках проекта «…Чтоб память на земле не умирала».

Узнать литературный автобус будет просто. Его борта украшены символикой праздника, стихотворными строками и призывом к чтению книг о войне.

ИСТОЧНИК KP.RU