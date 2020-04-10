По Владимиру начал ездить литературный автобус
Его можно увидеть на маршруте №22
фото с сайта Владимирской областной научной библиотеки
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С 10 апреля в течение месяца по областному центру будет ездить литературный автобус. Он будет курсировать по маршруту №22.
Инициатива принадлежит Союзу краеведов Владимирской области и Владимирской областной научной библиотеке. Выход тематичесого автобуса приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проходит в рамках проекта «…Чтоб память на земле не умирала».
Узнать литературный автобус будет просто. Его борта украшены символикой праздника, стихотворными строками и призывом к чтению книг о войне.
ИСТОЧНИК KP.RU