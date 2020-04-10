2020-04-10T13:40:03+03:00
Общество

В муромской деревне Орлово вандалы осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны

Сильно пострадала металлическая доска со списком погибших жителей деревни
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В то время, как повсеместно в области проходит ремонт памятников и обелисков, посвященных воинам Великой Отечественной войне, находятся те, кто эти памятники оскверняет.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, на днях в деревне Орлово вандалы испортили монумент воинам, погибшим во время Великой Отечественной Войны, установленный в 1970 году. Больше всего пострадала металлическая доска со списком погибших жителей деревни. Вмятьины были очень большими, а значит по доске били специально.

По новому закону, тех, кто оскверняет и портит мемориалы и памятники, ждет штраф - до трех миллионов рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на те же три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ковровском районе на месте пожара нашли тело мужчины
Во Владимирской области 35% пожаров составляют палы травы
По Владимиру начал ездить литературный автобус
В муромской деревне Орлово вандалы осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны
Студенты ВлГУ стали призерами олимпиады "Я -профессионал"
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink
Во Владимирской области из-за коронавируса две больницы закрыты на карантин
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Во Владимире водителю такси подкинули чужой телефон, а он с помощью него снял деньги с карты владельца
Жители Владимирской области выбирают онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
Коронавирус во Владимирской области: уже три случая заражения медиков
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 10 апреля 2020: четыре новых заболевших
На пожаре в Камешковском районе нашли тела мужчины и женщины
Более чем 47 тысячам семей Владимирской области продлят сроки предоставления жилищной субсидии
Во Владимирской области медработники, имеющие риск заразиться коронавирусом, будут каждую неделю сдавать анализы