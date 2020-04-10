В муромской деревне Орлово вандалы осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны

10 Апр 2020 2020-04-10T13:40:03+03:00

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В то время, как повсеместно в области проходит ремонт памятников и обелисков, посвященных воинам Великой Отечественной войне, находятся те, кто эти памятники оскверняет.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, на днях в деревне Орлово вандалы испортили монумент воинам, погибшим во время Великой Отечественной Войны, установленный в 1970 году. Больше всего пострадала металлическая доска со списком погибших жителей деревни. Вмятьины были очень большими, а значит по доске били специально.

По новому закону, тех, кто оскверняет и портит мемориалы и памятники, ждет штраф - до трех миллионов рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на те же три года.

ИСТОЧНИК KP.RU