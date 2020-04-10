Студенты ВлГУ стали призерами олимпиады "Я -профессионал"

10 Апр 2020 2020-04-10T13:17:31+03:00

Один человек завоевал золотую медаль, два - бронзовую

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Подведели итоги третьего сезона Всероссийской образовательной олимпиады "Я - профессионал".Студенты ВлГУ активно участвовали в олимпиаде и вошли в число дипломантов.

Золотую медаль получил студент 4 курса Юридического института Данила Авдеев. Он стал лучшим по направлению «Юриспруденция», обойдя конкурентов в том числе из профильных юридических вузов России. Данила набрал 96 баллов из 100 возможных.

Бронзовую награду завоевали студент 3 курса Института прикладной математики, физики и информатики Евгений Уланов и студентка 4 курса Института информационных технологий и радиоэлектроники Алина Васильева.

Евгений Уланов участвовал в олимпиаде второй раз и в этом сезоне он смог улучшить свой результат, получив статус медалиста. Его направление – «Программная инженерия», по нему он набрал 86 баллов.

Алина Васильева выполняла задания по направлению «Управление в технических системах». Ее итоговый балл равен 49.

Помимо возможности продолжить обучение в магистратуре / аспирантуре ведущих вузов и пройти стажировку в крупной компании, медалисты олимпиады получат денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Студент Института туризма и предпринимательства Даниил Митяков стал победителем по направлению «Управление персоналом». Студенты кафедры общей и педагогической психологии Гуманитарного института Никита Круглов, Екатерина Антипина, Виктория Бородкина и Екатерина Чушикина победили по направлению «Психология».

ИСТОЧНИК KP.RU