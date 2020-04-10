2020-04-10T12:16:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области из-за коронавируса две больницы закрыты на карантин

В Муроме и в Петушках
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией на карантин закрыты Петушинская районная больница и Муромская городская больница №2. В Петушках на данный момент 8 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, одна женщина - врач скорой помощи - находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. В Муроме 11 случаев коронавируса, это пока самый большой показатель среди районов Владимирской области. Всего в регионе на 10 апреля зафиксировано 42 случая коронавируса.

Также по данным департамента здравоохранения, начиная с марта во Владимирской области было госпитализировано 60 человек с подозрением на Covid-19. 34 пациента уже выписаны, инфекция у них не подтвердилась. 26 пациентов пока остаются в стационаре и ждут результатов анализов. Медики выявляют их контактное окружение, у всех контактировавших также будет взят анализ на коронавирус.

9 апреля в больницы Владимирской области обратилось 654 человека с признаками ОРВИ и гриппа, в стационаре лечится 68 пациентов с ОРВИ. С вирусной пневмонией за сутки к врачам обратился 31 человек, 220 пациентов с этим заболеванием находятся в больнице.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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