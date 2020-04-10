2020-04-10T11:02:22+03:00
Происшествия

Во Владимире водителю такси подкинули чужой телефон, а он с помощью него снял деньги с карты владельца

На водителя завели уголовное дело
Валерия ПРОНИНА
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В конце марта в полицию обратился владимирец и заявил о краже мобильного телефона. По данным УМВД, он обронил телефон в ходе потасовки на улице.

Другие люди, участвовавшие в конфликте, по ошибке подобрали чужой телефон и сели в такси. В машине они поняли, что телефон не их и оставили водителю. Водитель решил забрать его себе, плюс к этому - снять с банковского счета, привязанного к номеру телефона, деньги. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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