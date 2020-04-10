2020-04-10T10:24:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области: уже три случая заражения медиков

Одна женщина-врач в тяжелом состоянии
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Число зараженных коронавирусом во Владимирской области на 10 апреля составляет 42 человека. Среди них трое медицинских работников. 59-летняя жительница Петушков, врач "скорой помощи", работавшая в Москве, находится в петушинской районной больнице в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние оценивается как крайне тяжелое. Также в Александрове коронавирусная инфекция подтвердилась у врача-терапевта и фельдшера. Их состояние оценивается как стабильное.

Самому старшему из больных коронавирусом на данный момент 87 лет, это мужчина из Кольчугино, самому молодому 23 года, пациент живет в Муроме. Большая часть заболевших - люди трудоспособного возраста, что косвенно может свидетельстовать в пользу "завозных" случаев заболевания - вероятно, пациенты заразились где-то за пределами Владимирской области. Что в очередной раз приводит нас к выводу о необходимости самоизоляции и снижения контактов, чтобы зараза не распространялась дальше.

С марта 2020 года во Владимирской области было госпитализировано 55 граждан с подозрением на Covid-19, из них 32 уже выписаны, 23 пациента пока остаются в стационаре. Круг лиц, контактировавших с инфицированными, определен. Все они находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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