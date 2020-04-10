Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 10 апреля 2020: четыре новых заболевших
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 10 апреля 2020 года увеличилось на 4 человека. Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, число зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет 42 человека. Смертность пока не выросла - по-прежнему один погибший в Коврове, но женщина - врач скорой помощи в Петушках находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Петушках и один в Коврове. Теперь распределение заболеваемости коронавирусом по области выглядит так:
2 во Владимире,
8 в г. Петушки,
10 в г. Коврове,
11 в округе Муром,
2 в Александрове,
2 в Юрьев-Польском,
3 в Кольчугино,
1 в Гусь-Хрустальном,
1 в Судогоде,
1 в Собинке,
1 в Радужном. Все контакты зараженных определены, эти люди отправлены на карантин.
За последние сутки во Владимирской области сделано 345 тестов на коронавирус, общее число тестов более 4000.
ИСТОЧНИК KP.RU