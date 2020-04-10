2020-04-10T10:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 10 апреля 2020: четыре новых заболевших

Одна пациентка в тяжелом состоянии
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 10 апреля 2020 года увеличилось на 4 человека. Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, число зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет 42 человека. Смертность пока не выросла - по-прежнему один погибший в Коврове, но женщина - врач скорой помощи в Петушках находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Петушках и один в Коврове. Теперь распределение заболеваемости коронавирусом по области выглядит так:

2 во Владимире,

8 в г. Петушки,

10 в г. Коврове,

11 в округе Муром,

2 в Александрове,

2 в Юрьев-Польском,

3 в Кольчугино,

1 в Гусь-Хрустальном,

1 в Судогоде,

1 в Собинке,

1 в Радужном. Все контакты зараженных определены, эти люди отправлены на карантин.

За последние сутки во Владимирской области сделано 345 тестов на коронавирус, общее число тестов более 4000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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