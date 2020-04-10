На пожаре в Камешковском районе нашли тела мужчины и женщины
9 апреля в районе девяти вечера пожарным сообщили о загорании частного жилого дома в селе Коверино Камешковского района.
Огонь быстро распространился на всю площадь - 140 квадратных метров, была угроза взрыва газовых баллонов, которые стояли внутри хозпостроек. Также пламя могло перекинуться на соседние жилые дома. Пожар тушили 11 человек и 4 единицы техники.
- В ходе тушения в доме были найдены тела погибших: предположительно, мужчины 1952 года рождения и женщины 1962 года рождения, - сообщает пресс-служба МЧС.
Среди причин пожара рассматриваются две основные – неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU