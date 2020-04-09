2020-04-09T18:23:21+03:00
Общество

До 30 апреля почтовые отделения во Владимирской области будут работать пять дней в неделю

График скорректирован
Виктория СУХОВА
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В связи с распространением коронавирусной инфекции, с 9 апреля график работы отделений Почты России во Владимирской области будет скорректирован.

До 30 апреля почтовые отделения, за исключением «дежурных» отделений связи, будут открыты для посетителей пять дней в неделю. Клиентам будет предоставлен весь спектр почтовых и финансовых услуг.

Изменения режима работы коснутся городских отделений связи, сельские ОПС продолжат работу в соответствии с утвержденным ранее графиком. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

Во Владимирской области определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику (ул. Подбельского, 2 и ул. Красноармейская, 45а)

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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