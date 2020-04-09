Большинство заболевших коронавирусом во Владимирской области - люди от 40 до 50 лет

9 Апр 2020 2020-04-09T18:17:15+03:00

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За минувшие сутки в регионе - 24 случая заражения короновирусом. Жизнь большинства пациентов в настоящее время вне опасности.

Самый тяжёлый пациент – в Петушинской районной больнице. Это 59-летняя женщина, врач скорой помощи, жительница Петушков, которая работала в столице. Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Что касается остальных пациентов, то у многих из них состояние здоровья удовлетворительное, а некоторые, как например во Владимире, – готовятся к выписке. Немало и тех, у кого уже не наблюдается клинических проявлений болезни.

Заболевшие по большей части – люди трудоспособного возраста от 40 до 50 лет. При этом соотношение мужчин и женщин распределилось примерно поровну.

Самый пожилой пациент – в Кольчугино, это женщина 1933 года рождения. Ещё одна женщина старше 70 лет проходит лечение в Муроме. Самый молодой пациент с Covid-19 – ему 23 года – также в Муроме.

Как уже было отмечено, новая коронавирусная инфекция поставила под удар и медработников. В Александрове диагноз Covid-19 подтвердился у врача-терапевта и фельдшера.

Напомним, что с марта в области было госпитализировано 55 граждан с подозрением на Covid-19, из них 32 уже выписаны, 23 пациента пока остаются в стационаре. Круг лиц, контактировавших с инфицированными, определён. Все они находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU