На пригородных вокзалах Владимирской области появились разметка и антисептики
На пригородных вокзалах, станциях и платформах региона наносят специальную разметку и размещают памятки для пассажиров, чтобы они соблюдали дистанцию 1,5 метра друг от друга, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Такая разметка уже есть на вокзале в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Петушках, Камешкове, Вековке.
На всех вокзалах области дважды в день проводятся дезинфекционные работы, все сотрудники обеспечены масками и перчатками. Прямо на вокзалах для пассажиров поставили дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Для оперативного выявления заболевших закуплены бесконтактные термометры.
ИСТОЧНИК KP.RU