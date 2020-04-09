2020-04-09T17:12:02+03:00
Коронавирус Covid-19

На пригородных вокзалах Владимирской области появились разметка и антисептики

Также закуплены бесконтактные термометры
Валерия ПРОНИНА
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На пригородных вокзалах, станциях и платформах региона наносят специальную разметку и размещают памятки для пассажиров, чтобы они соблюдали дистанцию 1,5 метра друг от друга, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Такая разметка уже есть на вокзале в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Петушках, Камешкове, Вековке.

На всех вокзалах области дважды в день проводятся дезинфекционные работы, все сотрудники обеспечены масками и перчатками. Прямо на вокзалах для пассажиров поставили дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Для оперативного выявления заболевших закуплены бесконтактные термометры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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