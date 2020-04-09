Муромские предприятия передали инфекционному госпиталю 7 аппаратов искусственной вентиляции легких

9 Апр 2020 2020-04-09T16:30:12+03:00

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Глава округа Муром Евгений Рычков сообщил в своем инстаграме, что 9 апреля в инфекционный госпиталь, который создан на базе городской больницы №3, поступили еще 7 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Эти аппараты будут резервными. По нашей просьбе их приобрели муромские предприятия и передали медикам. Я хотел бы поблагодарить руководство и коллективы заводов за эту необходимую помощь. Это, прежде всего, «Муромский стрелочный завод» (руководитель Бурцев Геннадий Егорович), ЗАО «Муром» (Тихонова Ольга Владимировна), «Ламмин» (Ерастов Андрей Юрьевич), «Агропром» (Ларкин Александр Викторович) и «МуромЭнергоМаш» (Яковлев Андрей Сергеевич)", пишет Евгений Рычков.

Напомним, что в Муроме сейчас больше всего зараженных коронавирусом. Только за последние сутки там официально подтвердился вирус у десяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU