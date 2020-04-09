2020-04-09T16:23:13+03:00
Происшествия

Во Владимире компанию переоформили с помощью подставных лиц

А согласие от умершего директора просто подделали
Ирина Мальцева
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Владимирскую компанию зарегистрировали в 2018 году, ее единственным учредителем был мужчина. Однако позднее в налоговую инспекцию поступили документы о смене старого гендиректора на нового – им должна была стать некая жительница Владимира. Решение единственного участника общества – его учредителя о смене генерального директора прилагалось. Однако, согласно справке органов ЗАГС, он умер за несколько месяцев до этого решения. Кроме того, прокуратура выяснила, что новый гендиректор к этой компании вообще отношения не имела. Она просто предоставила свой паспорт незнакомцам, получив за это тридцать тысяч рублей, и стала номинальным руководителем. Сейчас возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям - фальсификация решения участника юридического лица, реорганизация юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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