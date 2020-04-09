С 10 апреля во Владимирской области - особый противопожарный режим

9 Апр 2020 2020-04-09T15:49:49+03:00

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Во Владимирской области особый противопожарный режим был введен 27 марта. Обычно он устанавливается в середине апреля, но из-за теплой погоды его установили раньше срока. Затем 1 апреля отменили - пошел снег, который снял с повестки дня тему палов сухой травы. Через неделю в регионе установили пожароопасный период, а с 10 апреля к нему вновь добавится особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор Владимир Сипягин в связи с увеличением количества пожаров в жилом секторе, а также с прогнозируемым повышением класса пожарной опасности в лесах.

В рамках режима запрещено разведение костров, в том числе в садах и огородах.

Введение особого противопожарного режима влечет за собой увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности: на частных лиц - от двух до четырех тысяч рублей, на должностных - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU