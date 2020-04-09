Во Владимирской области не штрафуют водителей, которые едут без перчаток и масок
Тех, кто распространяет фейки в интернете, ждет штраф от 30 до 100 тысяч рублей
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Владимирские полицейские нашли в одной из популярных социальных сетей запись, в которой анонимный автор сообщил, что водители автомобилей, которые едут без перчаток и масок, будут оштрафованы.
УМВД России по Владимирской области официально заявляет: сведения не соответствует действительности! Такие же сообщения распространяли в других регионах, некоторые авторы привлечены к ответственности за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.
За фейки в интернете штрафуют от 30 до 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU