Во Владимирской области не штрафуют водителей, которые едут без перчаток и масок

9 Апр 2020 2020-04-09T15:35:24+03:00

Тех, кто распространяет фейки в интернете, ждет штраф от 30 до 100 тысяч рублей

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Владимирские полицейские нашли в одной из популярных социальных сетей запись, в которой анонимный автор сообщил, что водители автомобилей, которые едут без перчаток и масок, будут оштрафованы.

УМВД России по Владимирской области официально заявляет: сведения не соответствует действительности! Такие же сообщения распространяли в других регионах, некоторые авторы привлечены к ответственности за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.

За фейки в интернете штрафуют от 30 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU