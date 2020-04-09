2020-04-09T15:16:44+03:00
Общество

Во Владимирской области стартовала онлайн-акция "#30днейдоПОБЕДЫ"

Любой желающий может на портале Культура.РФ выложить видеоролики с военными стихами и песнями или рассказами об участниках Великой Отечественной
Алексей СУХОВ
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9 апреля во Владимирской области стартовала новая открытая интернет-акция "#30днейдоПОБЕДЫ".

Участниками акции могут стать все, кто угодно - от крупных заводов до простых людей. На различных интернет-площадках и портале "Культура.РФ" нужно лишь выложить видеоролик с военной тематикой. В рамках проекта любой человек сможет записать видеоролик, например, с рассказом о члене своей семьи-участнике войны, с исполнением военных песен, с чтением стихов или прозы о Великой Отечественной войне. Формат участия ничем не ограничен. Необходимо не только подготовить видеоконтент, но и сопроводить его хэштегом акции, а также подзаголовком в формате "До Победы осталось ... дней".

К акции уже присоединились учреждения культуры Владимирской области, которые выложили у себя на сайтах первые видеообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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