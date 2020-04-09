Во Владимире пройдет первое школьное родительское собрание онлайн

9 Апр 2020 2020-04-09T14:55:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Педагогический коллектив школы №26 9 апреля в 18.30 организует online родительское собрание по теме «Родители и дистанционное образование: помочь, договориться, учиться вместе».

На родительском собрании предлагается обсудить актуальные вопросы обучения в нынешней ситуации: организационные проблемы обучения в семье, важные моменты родительской помощи, тайм-менеджмент обучения в домашних условиях, карантин - успешность в образовании в дальнейшем.

Проведение такой онлайн-встречи поможет снизить уровень тревожности у родителей. Собрание пройдёт в онлайн-конференции Zoom, ссылка будет прикреплена на странице школы №26 в ВКонтакте в 17.45. Организаторы подчеркивают, что принять участие могут родители не только учащихся школы №26, но и других школьников. Любой участник может задать интересующие его вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU