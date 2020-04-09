На ковровчан, которые нашли карту и расплачивались ей в магазинах, завели уголовное дело

9 Апр 2020 2020-04-09T14:45:01+03:00

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В декабре прошлого года двое жителей Коврова 44 и 33 лет наши у магазина банковскую карту - ей можно было оплачивать покупки бесконтактно, не вводя пин-код. Как сообщают в УМВД, мужчины решили оставить ее себе: в магазинах они 11 раз расплатились картой и потратили 8 тысяч рублей. Тем временем в полицию обратилась владелица карты, мужчин задержали.

Те возместили уже женщине ущерб. Но, несмотря на это, на них завели уголовное дело. Оно уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU