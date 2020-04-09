Самоизоляция во Владимире: люди нарушают из-за хорошей погоды

9 Апр 2020 2020-04-09T14:17:00+03:00

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Владимирцы стали массово пренебрегать предписанной самоизоляцией. Видимо, из-за хорошей погоды - на улице тепло и солнечно, почти май - народ массово выходит погулять. Пенсионеры возятся в палисадниках у домов, молодые родители гуляют с колясками, школьники тусуются на детских площадках, что вообще крайне опасно и запрещено.

По данным сервиса Яндекс.Карты, который вторую неделю показывает "индекс самоизоляции", во Владимире ситуация в полдень 9 апреля была почти такая же, как если бы никакую самоизоляцию не вводили. "Индекс самоизоляции" составлял 2,9 балла. Это означает, что на улицах слишком много людей, больше, чем могло выйти по необходимости. Самоизоляция оценивается в баллах - от 0 "На улице толпы людей" до 5 - "На улицах никого". 2,9 балла это меньше, чем было всю прошлую неделю, когда индекс самоизоляции не опускался ниже 3,4 баллов. Причем люди начали массово гулять уже с 8 утра, когда индекс упал с 4,5 до 3,7. Можно было бы подумать, что в 8-9 часов утра все, кому необходимо, идут на работу, но нет - к полудню индекс продолжал падать, то есть на улице становилось все больше людей.

Тем временем во Владимирской области уже 38 подтвержденных случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU