2020-04-09T14:17:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция во Владимире: люди нарушают из-за хорошей погоды

На улицах слишком много людей
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирцы стали массово пренебрегать предписанной самоизоляцией. Видимо, из-за хорошей погоды - на улице тепло и солнечно, почти май - народ массово выходит погулять. Пенсионеры возятся в палисадниках у домов, молодые родители гуляют с колясками, школьники тусуются на детских площадках, что вообще крайне опасно и запрещено.

По данным сервиса Яндекс.Карты, который вторую неделю показывает "индекс самоизоляции", во Владимире ситуация в полдень 9 апреля была почти такая же, как если бы никакую самоизоляцию не вводили. "Индекс самоизоляции" составлял 2,9 балла. Это означает, что на улицах слишком много людей, больше, чем могло выйти по необходимости. Самоизоляция оценивается в баллах - от 0 "На улице толпы людей" до 5 - "На улицах никого". 2,9 балла это меньше, чем было всю прошлую неделю, когда индекс самоизоляции не опускался ниже 3,4 баллов. Причем люди начали массово гулять уже с 8 утра, когда индекс упал с 4,5 до 3,7. Можно было бы подумать, что в 8-9 часов утра все, кому необходимо, идут на работу, но нет - к полудню индекс продолжал падать, то есть на улице становилось все больше людей.

Тем временем во Владимирской области уже 38 подтвержденных случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 10 апреля во Владимирской области - особый противопожарный режим
Во Владимирской области не штрафуют водителей, которые едут без перчаток и масок
Во Владимирской области стартовала онлайн-акция "#30днейдоПОБЕДЫ"
Во Владимире пройдет первое школьное родительское собрание онлайн
Во Владимирской области открыты консультационные центры для желающих взять детей на воспитание
На ковровчан, которые нашли карту и расплачивались ей в магазинах, завели уголовное дело
Самоизоляция во Владимире: люди нарушают из-за хорошей погоды
Владимир попал в топ-10 городов, где жители чаще всего жалуются на самоизоляцию
В магазинах Владимирской области подорожали мясо, крупы и лекарства
Владимирцам стали рассылать справки для ухода за пожилыми родственниками
Во Владимирской области хотят разрешить частным клиникам делать тесты на коронавирус
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом