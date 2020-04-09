Владимир попал в топ-10 городов, где жители чаще всего жалуются на самоизоляцию

9 Апр 2020 2020-04-09T14:13:33+03:00

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Владимир попал в топ-10 городов, где пользователи соцсетей чаще всего жалуются на самоизоляцию. Исследование провели специалисты портала Kaluga-poisk.ru

Эксперты проанализировали посты и комментарии в социальных сетях российских городов с населением от 100 тысяч человек за последнюю неделю. Исключение составили Москва и Санкт-Петербург. При формировании рейтинга учитывались все записи, в которых люди выражали недовольство режимом самоизоляции, и их доля относительно общего числа записей за указанный период.

Лидерами стали Казань и Краснодар, на восьмом месте - Владимир, на девятом - Мурманск и на последнем - Калуга.

Владимирцы в своих соцсетях разделились на два лагеря: в первом - те, кто не выходит из дома без особой нужды, и осуждают других за разгуливание по улицам. Во втором лагере - люди, которые выходят погулять с детьми и свободно ездят по своим делам, не обращая внимания на самоизоляцию. Кстати, есть и третьи - они не понимают новых правил и постоянно спрашивают в социальных сетях, можно ли выходить в то или иное место.

ИСТОЧНИК KP.RU