Владимир попал в топ-10 городов, где жители чаще всего жалуются на самоизоляцию
Владимир попал в топ-10 городов, где пользователи соцсетей чаще всего жалуются на самоизоляцию. Исследование провели специалисты портала Kaluga-poisk.ru
Эксперты проанализировали посты и комментарии в социальных сетях российских городов с населением от 100 тысяч человек за последнюю неделю. Исключение составили Москва и Санкт-Петербург. При формировании рейтинга учитывались все записи, в которых люди выражали недовольство режимом самоизоляции, и их доля относительно общего числа записей за указанный период.
Лидерами стали Казань и Краснодар, на восьмом месте - Владимир, на девятом - Мурманск и на последнем - Калуга.
Владимирцы в своих соцсетях разделились на два лагеря: в первом - те, кто не выходит из дома без особой нужды, и осуждают других за разгуливание по улицам. Во втором лагере - люди, которые выходят погулять с детьми и свободно ездят по своим делам, не обращая внимания на самоизоляцию. Кстати, есть и третьи - они не понимают новых правил и постоянно спрашивают в социальных сетях, можно ли выходить в то или иное место.
ИСТОЧНИК KP.RU