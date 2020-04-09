2020-04-09T14:13:33+03:00
Общество

Владимир попал в топ-10 городов, где жители чаще всего жалуются на самоизоляцию

Областной центр находится на 8 месте
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимир попал в топ-10 городов, где пользователи соцсетей чаще всего жалуются на самоизоляцию. Исследование провели специалисты портала Kaluga-poisk.ru

Эксперты проанализировали посты и комментарии в социальных сетях российских городов с населением от 100 тысяч человек за последнюю неделю. Исключение составили Москва и Санкт-Петербург. При формировании рейтинга учитывались все записи, в которых люди выражали недовольство режимом самоизоляции, и их доля относительно общего числа записей за указанный период.

Лидерами стали Казань и Краснодар, на восьмом месте - Владимир, на девятом - Мурманск и на последнем - Калуга.

Владимирцы в своих соцсетях разделились на два лагеря: в первом - те, кто не выходит из дома без особой нужды, и осуждают других за разгуливание по улицам. Во втором лагере - люди, которые выходят погулять с детьми и свободно ездят по своим делам, не обращая внимания на самоизоляцию. Кстати, есть и третьи - они не понимают новых правил и постоянно спрашивают в социальных сетях, можно ли выходить в то или иное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 10 апреля во Владимирской области - особый противопожарный режим
Во Владимирской области не штрафуют водителей, которые едут без перчаток и масок
Во Владимирской области стартовала онлайн-акция "#30днейдоПОБЕДЫ"
Во Владимире пройдет первое школьное родительское собрание онлайн
Во Владимирской области открыты консультационные центры для желающих взять детей на воспитание
На ковровчан, которые нашли карту и расплачивались ей в магазинах, завели уголовное дело
Самоизоляция во Владимире: люди нарушают из-за хорошей погоды
Владимир попал в топ-10 городов, где жители чаще всего жалуются на самоизоляцию
В магазинах Владимирской области подорожали мясо, крупы и лекарства
Владимирцам стали рассылать справки для ухода за пожилыми родственниками
Во Владимирской области хотят разрешить частным клиникам делать тесты на коронавирус
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом