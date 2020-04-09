2020-04-09T12:53:53+03:00
Общество

Владимирцам стали рассылать справки для ухода за пожилыми родственниками

Они дают право выходить на улицу, чтобы помогать родным
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Департамент социальной защиты Владимирской области наладил систему удаленной выдачи справок жителям региона, которым нужно помогать своим пожилым родственникам, живущим отдельно и вынужденым сейчас находиться в самоизоляции - покупать им продукты и лекарства. Такую справку можно получить независимо от степени родства, не обязательно быть ближайшим родственником.

Подать заявление и получить справку можно удаленно, без личной явки в отделы соцзащиты. В департаменте позаботились, чтобы услуга была доступна всем даже при минимальном уровне компьютерной грамотности. Заявку на справку можно подать:

На сайте департамента соцзащиты - онлайн или заполнив форму и отправив ее по электронной почте;

Через группы департамента соцзащиты в "Одноклассниках" и "Вконтакте";

Через мессенджер WhatsApp.

А вот подача заявлений через Viber временно приостановлена, потому что из-за большого количества заявок и справок мессенждер заблокировал такую услугу, сочтя ее спам-рассылкой.

Справка приходит в той форме, которая указана в заявке - на электронную почту или в мессенджер. Правда, сотрудники соцзащиты, видимо, перестраховываются и присылают документ по 4-5 раз, но это лучше, чем если бы ни разу. Срок ожидания - 1-2 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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