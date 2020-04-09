Во Владимирской области хотят разрешить частным клиникам делать тесты на коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T11:36:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной администрации заявили, что увеличили количество сделанных за день тестов. Это заметно, так как за последние сутки выявили сразу 24 новых случая заражения коровнавирусом. На сегодняшний день в регионе проведено уже более 4 тысяч исследований. Только за минувшие сутки лаборатории медицинских учреждений протестировали 345 человек.

Исследования на Covid-19 проводятся на базе лабораторий регионального управления Роспотребнадзора, Областной клинической больницы, Городской больницы №6 г. Владимира и Муромского кожно-венерологического диспансера. Кроме того, в ближайшее время Роспотребнадзор развернёт дополнительную лабораторию в Покрове. При этом власти хотят в ближайшее время разрешить частным лабораториям делать платные тесты для всех желающих.

Напомним, что исследовать на Covid-19 теперь будут всех пациентов с респираторными заболеваниями – ОРВИ, гриппом, бронхитом, внебольничной пневмонией, которые рассматриваются, как потенциально инфицированные коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU