2020-04-09T11:00:06+03:00
Общество

ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции

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ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в первую неделю самоизоляции, сравнив ее с последней неделей марта. Результаты показали, что в связи с закрытием кафе, ресторанов и других мест отдыха и досуга траты россиян по картам сократились на треть. Граждане проявляют сознательность: предпочитают крупным супермаркетам небольшие магазины у дома и службы доставки, минимизировали использование личного транспорта, такси и каршеринга, а также нарастили траты на интернет-сервисы, включая онлайн-кинотеатры.

По итогам первой недели самоизоляции транзакционная активность клиентов ВТБ сократилась на треть, не достигнув и 20 млрд рублей. Сужается потенциальное число сегментов, где россияне могут потратить свои средства. Закрыты кафе, рестораны, все предприятия развлечений и досуга, поэтому все траты сосредоточены в жизненно важных сегментах.

В первую очередь растет объем транзакций на покупку продуктов. В начале апреля они выросли на 5% по сравнению с последней мартовской неделей. При этом в маленьких магазинах у дома рост достигает 10% (до 2,7 млрд руб.), а в крупных супермаркетах, наоборот, произошло сокращение объема транзакций на 3% - клиенты потратили там всего 570 млн руб. Многие сейчас в принципе отказываются от похода за продуктами и заказывают еду на дом. Такой тренд начался еще в конце марта, объем транзакций в этом сегменте растет вторую неделю подряд, превысив уже 30 млн рублей.

Общественный транспорт практически не пользуется спросом, вместе с тем сейчас резко снизилась и частота поездок на автомобилях. Сегмент аренды авто показывает снижение на 60%, такси – на 40%. Сокращение расходов на заправках на 18% доказывает, что передвижение на личном транспорте сейчас также непопулярно. В конце марта-начале апреля клиенты ВТБ потратили на АЗС чуть больше 1 млрд руб.

Закрытие центров досуга, кино и театров логично трансформировалось в рост популярности домашних онлайн-сервисов. Объем покупок в онлайн-кинотеатрах вырос вдвое по сравнению со средними значениями 2019 г. – даже при том, что часть компаний вводит льготные тарифы или бесплатные периоды на просмотры фильмов в своей коллекции. Интересно, что мужчины вдвое активнее скачивают фильмы, чем женщин.

Клиенты ВТБ проявляют сознательность и минимизируют свое появление в общественных местах. Ожидается, что в случае сохранения периода самоизоляции до конца апреля этот тренд будет продолжен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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