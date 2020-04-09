На пожаре дома в Коврове погибли мужчина и женщина

9 Апр 2020 2020-04-09T10:56:05+03:00

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9 апреля в 00.57 в пожарную охрану города Коврова сообщили о возгорании частного жилого дома на улице Пушкина. Когда пожарные прибыли к месту, дом горел изнутри, также огнем была охвачена кровля дома по всей площади. Была угроза распространения огня на соседние жилые дома, а также угроза взрыва емкостей с горюче-смазочными материалами и баллона с пропаном.

В пресс-службе МЧС рассказали, что дом состоял из трех частей: в первой части нашли тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1975 года рождения. Еще одной женщине удалось выбраться. Из второй части дома выбрались двое человек - они будут жить у родственников. Третья часть дома пустовала.

Пожар потушили к утру. Сотрудники МЧС не дали огню перекинуться на другие дома. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Причина устанавливается. В МЧС отмечают, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нигде не работали, дом был захламлен мусором и вещами с окрестных помоек, которые собирал мужчина. К семье регулярно приходили сотрудники пожарной охраны и инспекторы отдела надзорной деятельности. Им не раз выписывали штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU