2020-04-09T10:56:05+03:00
Происшествия

На пожаре дома в Коврове погибли мужчина и женщина

Они вели асоциальный образ жизни и тащили из помоек хлам себе домой
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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9 апреля в 00.57 в пожарную охрану города Коврова сообщили о возгорании частного жилого дома на улице Пушкина. Когда пожарные прибыли к месту, дом горел изнутри, также огнем была охвачена кровля дома по всей площади. Была угроза распространения огня на соседние жилые дома, а также угроза взрыва емкостей с горюче-смазочными материалами и баллона с пропаном.

В пресс-службе МЧС рассказали, что дом состоял из трех частей: в первой части нашли тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1975 года рождения. Еще одной женщине удалось выбраться. Из второй части дома выбрались двое человек - они будут жить у родственников. Третья часть дома пустовала.

Пожар потушили к утру. Сотрудники МЧС не дали огню перекинуться на другие дома. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Причина устанавливается. В МЧС отмечают, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нигде не работали, дом был захламлен мусором и вещами с окрестных помоек, которые собирал мужчина. К семье регулярно приходили сотрудники пожарной охраны и инспекторы отдела надзорной деятельности. Им не раз выписывали штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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